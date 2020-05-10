Ветеранов поздравил начальник полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – С 75-летием со Дня Победы поздравил ветеранов войны и вдову фронтовика начальник североказахстанской полиции Марат Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, М. Тулебаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны Григория Красильникова, Ивана Шиппа и вдову фронтовика Варигу Абильмажинову. Он вручил ветеранам поздравительные телеграммы от Президента Республики Казахстан, министра внутренних дел, юбилейные медали РФ «75 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг» и продовольственные пакеты.

Григорий Красильников родился в 1921 году. Участвовал в боях в составе пехоты, после ранения служил мастером бомбардировочной авиации. Получил ранение, после которого лечился в госпитале почти полгода. После войны пришел работать в милицию. На пенсию вышел в 48 лет с должности начальника спецкомендатуры в звании подполковника милиции.

Ивану Шиппу, когда началась война, было 16 лет. Обучался на курсах командиров минометных взводов в Омске. Вместе с товарищами его перебросили на запад рядовым пехотинцем. Служил в разведке, был серьезно ранен. Продолжал службу в артиллерии. Победу встретил у крепости Пиллау, что в 40 километрах от Калининграда.

В 1947 году его направили в Ташкентскую школу милиции. Трудовую деятельность завершил в звании полковника милиции, возглавлял Уголовный розыск УВД Северо-Казахстанской области.

90-летняя Варига Абильмажинова, вдова Насыра Абильмажинова. Ветеран войны возглавлял Возвышенский райотдел внутренних дел. Ушел из жизни более 30 лет назад. Но коллеги всегда навещают его вдову.

В послевоенные годы в милиции области служил 771 фронтовик. Сейчас их осталось

только трое.

«На Аллее памяти у здания областного департамента полиции М. Тулебаев высадил ели. Эти саженцы олицетворяют собой символ памяти ратным подвигам и труду земляков, с победой вернувшихся с войны и посвятивших десятки лет службе в органах внутренних дел. Сегодня руководство североказахстанской полиции поздравит еще одного ветерана - Никиту Семенова. В этот день у подполковника милиции день рождения», - добавили в пресс-службе.



