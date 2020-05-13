Ветеранов чествуют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжается чествование участников Великой Отечественной войны и трудового фронта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Министерства культуры и спорта РК поздравили с 75-й годовщиной Великой Победы ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта Муталипа Ережепбайулы и Пелагею Семёновну Природину.

Ветеранам вручили цветы и продуктовые корзины. Сотрудники музея в качестве музыкального подарка исполнили песни военных лет.

95-летний аксакал Муталип-ата и 92-летняя Пелагея Семёновна в задушевной беседе вспомнили тяжелые годы войны, послевоенного восстановления страны, рассказали о трудовых вехах своей жизни.

Ветераны выразили благодарность за оказанное внимание, сказали слова напутствия, главный смысл которых в том, чтобы беречь мир и покой на нашей планете, чтобы не повторилась та страшная войн и те беды, которые она принесла всему человечеству.

«Великая Победа, 75-летие которой мы отмечаем в этом году, – это, конечно, всенародный праздник для многих народов, - рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Нурлан Быкыбаев. – И мы не должны ограничиваться только одним днем 9-го мая, чтобы вспомнить о ветеранах, о тех, героях, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом. Их так мало осталось, и надо успеть сказать им слова благодарности и проявить внимание к их проблемам. Надо записывать и сохранять их рассказы, сохранять историю Великой Отечественной войны. Ведь всё это уже стало историей. Мы будем продолжать навещать наших аксакалов и заботиться о них. Мы все перед ними в неоплатном долгу».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в регионе широко отмечается 75-летие Победы. На сегодняшний день в Жамбылской области проживают 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

В связи с празднованием 75-й годовщины Дня Победы каждому из ветеранов оказана социальная помощь в размере одного миллиона тенге. Наряду с этим 1 989 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, получили по 100 тысяч тенге. Не остались без внимания и труженики тыла - 4 742 человека, проработавшие в годы войны в тылу более шести месяцев, получили по 50 тысяч тенге. Социальную помощь в этом же объеме получили 337 вдов и жен инвалидов участников Великой Отечественной войны. По 60 тысяч тенге выплачено троим бывшим блокадникам Ленинграда и троим узникам концлагерей.

Ветеранам войны и труженикам тыла вручены медали и Благодарственные письма от имени Главы государства, а также продуктовые корзины.

Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями Ордена Славы.