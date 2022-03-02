Ветеранам вручили продуктовые наборы в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау гвардейцы воинской части 6656 совместно с председателями Советов ветеранов воинских частей 6656 и 3502, поздравили труженицу тыла Козлову Валентину Семеновну и семерых ветеранов воинских частей 6656 и 3502, с Днем благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Батыс».

Гвардейцы вручили ветеранам благодарственные письма, передали теплые слова благодарности и продуктовый набор. Ветераны были очень рады гостям за теплый визит и поблагодарили их за заботу и внимание.

-Наша первостепенная задача и наш долг сегодня - позаботиться о каждом из этих заслуженных людей, выразить им нашу глубокую признательность за их ратный и трудовой подвиг, окружить заботой и вниманием, дойти до каждого ветерана, чтобы поздравить их с Днем благодарности и, по возможности, вовлечь в орбиту праздничных мероприятий. Ведь, труженики тыла в годы войны совершили великий̆ подвиг. Всю работу взвалили на свои хрупкие плечи женщины, старики и дети. Они работали на заводах и фабриках, в полях и лесозаготовках. Хватало работы и в сельской̆ местности. От зари до зари выполняли непосильную работу: боронили землю, косили сено, пасли и доили коров, - подчеркнул заместитель командира батальона оперативного назначения воинской части 6656 по воспитательной и социально-правовой работе капитан Максат Мырзахметов.

Одна из виновниц торжества - вдова ветерана Великой Отечественной войны Павла Федоровича Козлова, труженица тыла - Валентина Семеновна Козлова. Она вспомнила о тяжелых годах ВОВ, о том, как ей приходилось подростком много работать. Большая часть рассказа была связана с супругом, вместе они прожили 60 лет.

- Валентина Козлова к каждому визиту гвардейцев готовится с особой заботой. Она всегда рада приёму гостей. «С порога у вас начинаешь чувствовать теплоту и заботу. В вас столько положительной энергии, доброты и душевности» - подметил председатель Совета ветеранов воинской части 6656 майор запаса К.Нургожин.

-Хочу выразить искренние слова благодарности командованию войск Национальной гвардии Республики Казахстан, за то, что никогда не забываете о нас и всегда помните, - отметила ветеран тыла Валентина Семеновна.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечался День благодарности.