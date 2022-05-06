Ветеранам ВОВ выплатят по 2 млн тенге в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в стране на сегодня насчитывается 381 ветеранов Великой Отечественной войны. Какую помощь предлагает им каждая область в преддверии Дня Победы, читайте в материале МИА «Казинформ».

Сегодня в Нур-Султане проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они получат единовременную выплату ко Дню Победы в размере более 1 миллиона тенге.

В городе Алматы проживают 62 ветерана ВОВ и 13 ветеранов пограничного конфликта на острове Даманский (1969 года - прим.ред.), приравненных к этой категории, выплаты составят по 1 млн тенге.

В Шымкенте проживают 7 ветеранов ВОВ, которые также получат единовременную помощь по 1 млн тенге. Также в регионе ветеранам тыла и вдовам участников ВОВ будет выплачено по 36 756 тенге.

По словам председателя Акмолинского областного совета ветеранов Госмана Толегула, в регионе проживает 10 ветеранов ВОВ. Каждому из них будет оказана единовременная социальная помощь по 1 миллиону тенге.

В Актюбинской области насчитывается 8 ветеранов войны. Выплаты составят по 2 миллиона тенге каждому.

В Алматинской области 26 ветеранов ВОВ. На каждого из них предусмотрено по 1 млн тенге.

В Атырауской области проживает один бывший узник концлагеря. Ему будет оказана помощь в размере 1 млн тенге.

В Западно-Казахстанской области проживает 21 ветеран ВОВ, выплаты составят по 1 млн тенге.

В Жамбылской области - 26 ветеранов и инвалидов ВОВ. Им также будет оказана единовременная социальная помощь по 1 млн тенге ко Дню Победы.

25 ветеранов Карагандинской области получат по 1 млн тенге.

В Костанайской области проживают 35 ветеранов ВОВ. К праздничной дате каждому из них предоставлена единовременная социальная выплата в размере 1 миллиона тенге. Кроме того, в этом году увеличены суммы выплат другим категориям граждан, приравненным к ветеранам войны.

В Кызылординской области 7 участников ВОВ. Им была выделена единовременная социальная помощь из областного бюджета по 1 млн тенге, из местного - по 122,5 тыс. тенге.

По словам руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асета Шопанова, в регионе проживают 6 ветеранов ВОВ. С начала года им выделено 202 тыс. тенге на оплату коммунальных услуг. Также из местного бюджета в качестве единовременной помощи выплачено по 1 млн тенге.

«774 ветеранам, приравненным к ветеранам ВОВ, оказывается единовременная материальная помощь в размере от 40 до 60 месячных расчетных показателей. Блокадникам - по 153 150 тенге, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда и награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда» будет выплачено по 153 150 тенге», - сообщил Асет Шопанов.

Также в регионе по 153 150 тенге будет выплачено лицам, приравненным к ветеранам ВОВ. По 183 780 тенге 49 гражданам, приравненным к инвалидам ВОВ, по 122 520 тенге 574 гражданам, награжденным за труд в тылу и воинскую службу в годы ВОВ, по 122 520 тенге 56 семьям погибших военнослужащих, по 183 780 тенге 64 ветеранам-инвалидам.

В Павлодарской области проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны. К Дню Победы им будет оказана единовременная материальная помощь в размере 2 млн тенге.

В Северо-Казахстанской области проживают 15 ветеранов. Им также выделена единовременная помощь в размере 1 млн тенге.

22 ветеранам Туркестанской области будет оказана помощь в размере 1 млн тенге каждому.

По данным пресс-службы акима Туркестанской области, на сегодняшний день в регионе проживает 5301 ветеран ВОВ и приравненных к ним лиц. Среди них 22 ветерана и инвалида ВОВ. Количество приравненных к этим двум категориям составляет 154 граждан, тружеников тыла - 5125. Участникам и инвалидам ВОВ оказывается единовременная материальная помощь в размере от 30 до 100 тысяч тенге.

В Восточно-Казахстанской области 42 участника и инвалида ВОВ получат по 1,5 млн тенге.

Акиматом области планируется выплатить по 100 тыс.тенге награжденным труженикам тыла, вдовам участников и инвалидов ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, лицам работавшим в период блокады и вольнонаемному составу армии. Также по 50 тыс.тенге получат ненагражденные труженики тыла. Общая сумма выплат для 10 754 ветеранов, приравненных к ним и ветеранов труда составит 630 500 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что в целом казахстанским ветеранам ко Дню Победы выплатят 5,4 млрд тенге.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, на 1 мая текущего года в Казахстане проживает 381 ветеран ВОВ и 97 758 других граждан, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. В их числе: жители блокадного Ленинграда – 92 чел.; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 212 чел.; жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ – 3 221 чел.; вдовы погибших во время ВОВ – 6 чел.; труженики тыла – 74 116 чел.; другие лица, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ – 20 111 чел.

За время ВОВ на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек.

В ведомстве отмечают, что на протяжении всех 30 лет независимости Казахстана забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни, являются одним из главных приоритетов социальной политики государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях.

Ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 20 категориям граждан (участники войны, тыловики, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия.

По состоянию на 1 мая 2022 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет:

- для участников ВОВ – 193 714 тенге;

- для инвалидов ВОВ – 201 615 тенге;

- для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) – 205 041 тенге;

- для лиц, приравненных к участникам ВОВ – 161 174 тенге;

- для лиц, приравненных к инвалидам ВОВ – 124 409 тенге;

- для тружеников тыла в годы ВОВ – 132 060 тенге.