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    Ветеранам ВОВ в Алматы планируют выплатить по 1,5 млн тенге ко Дню Победы

    27 Апреля 2023, 11:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проживают 58 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Житель мегаполиса на встрече с акимом поинтересовался, будет ли в этом году оказана материальная помощь ветеранам войны, а также спросил, предусмотрена ли помощь ветеранам-афганцам.

    «9 Мая – это святой праздник для всех нас. Да, к сожалению, с каждым годом наших героев становится все меньше. По последним данным, в Алматы проживает 58 ветеранов. Я бы хотел, чтобы они все благополучно встретили свой праздник, и у нас была возможность их поздравить. Насчет помощи – предусмотрены средства, мы планировали выплатить каждому ветерану ВОВ по миллиону тенге. Завтра состоится заседание маслихата, я попросил депутатов добавить еще 500 тысяч, чтобы выплатить им по 1,5 млн тенге», - ответил аким города Ерболат Досаев.

    Он добавил, что 9 Мая традиционно состоится возложение цветов в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, будет праздничный концерт.

    «Наших ветеранов будут чествовать во всех районах города. Мы с огромным трепетом относимся к этому празднику. Ветеранам, которые не могут лично присутствовать на празднике, уделим отдельное внимание – акимы районов и я вместе с ними объедем каждого и поздравим лично», - заметил Ерболат Досаев.

    Аким подчеркнул, что воинам-афганцам, труженикам тыла и другим также будет оказана материальная помощь.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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