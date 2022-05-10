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    Ветеранам ВОВ помогают военнослужащие регионального командования Юг

    10 Мая 2022, 00:37

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ветеранам Великой Отечественной войны помогают военные регионального командования «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Военнослужащие РгК «Юг» мотострелкового батальона Меркенского гарнизона навестили ветерана Великой Отечественной войны Евгению Петровну Сенюшову, проживающую в селе Мерке, - рассказала руководитель пресс-службы регионального командования «Юг» подполковник Дина Мухаринова. – Помогли с работами по дому, огороду. Ветеран уже много лет не выходит из дома. А в феврале этого года и вовсе слегла. Возраст берет свое – 97 лет. Но визиту гостей она была рада, сколько хватило сил, посидела с ребятами, пообщалась, рассказала им про войну».

    Фронтовая медсестра, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, медалей «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией» Евгения Сенюшова на фронт попала в 1942 году. С полевым госпиталем прошла от Сталинграда до Вены, пройдя Воронежский фронт, Курскую дугу, Украину, Польшу, Румынию, Югославию, Венгрию.

    Победу сержант медицинской службы Евгения Сенюшова встретила в столице Австрии Вене. И везде на этом пути она спасала раненых солдат, помогала им оправиться от ран, восстановить здоровье и вернуться в строй.

    «Военнослужащие выразили готовность оказать любую помощь по дому. Но помощи особо не требовалось. За Евгенией Петровной с любовью заботятся родные и соседи. В доме чисто и уютно, помыто и постирано. Но военнослужащие, настроенные помогать, нашли возможность применить свою энергию: взялись за огород, вскопали землю», - сообщила спикер.

    Порадовались за бабу Женю и ее соседи, которые традиционно для сельской местности живут дружно, ухаживают за ветераном.

    «Евгению Петровну Сенюшову мы все очень любим, мы называем ее тетя Женя, мы часто приходим к ней, помогаем, - говорит соседка ветерана Зухра Акчекеева, долгие годы проработавшая журналистом в районной меркенской газете. – Вот и военные, молодцы, пришли. Я много про нее писала материалов. Она достойный человек! Сколько раненых во время войны спасла, внесла свой вклад в Победу».

    «То, что мы вскопали огород, убрали сухую траву – это самое малое, что мы можем сделать для ветерана Великой Отечественной войны, – признается заместитель командира мотострелковой роты старший лейтенант Адильжан Ериктаев. – Но это, действительно, наша потребность – хоть как-то помочь ей. Это наш долг – заботиться о фронтовике».

    «Сейчас ей говорить совсем тяжело, она совсем слабенькая стала, но мы ловили каждое ее слово, – добавляет механик-воитель мотострелкового батальона ефрейтор Медет Ермекбайулы. – Она была на войне, она знает цену мирной жизни, и нам желает только мира».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Общество Вооруженные силы
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