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    Ветеранам в Семее развозят памятные подарки

    8 Мая 2020, 21:16

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее ветеранам Великой Отечественной войны развозят памятные подарки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

    По поручению председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Даниала Ахметова, в рамках партийного проекта «Ардагерлерді ардақтайық» через общественный фонд «Birgemiz Shygys» проводится акция в честь празднования 75-летия Великой победы. В преддверии праздника участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам участников войны и труженикам тыла вручаются продуктовые корзины. Ветеранам ВОВ также вручаются юбилейные наручные часы от партии Nur Otan и поздравительные открытки от Президента РК и акима ВКО.


    «Акция проводится два дня. Всего подарки получат 2982 человека: это ветераны и инвалиды ВОВ, труженики тыла и все, кто причастен к Великой победе. Списки получателей нам предоставили органы социальной защиты. Мы выезжаем по адресам и развозим подарки. Развозка идет не только по городу, но и по сельским округам», - сказала первый заместитель председателя городского филиала партии Nur Otan Айнур Аргынбекова.


    Доставку памятных подарков и продуктовых наборов обеспечивают депутаты областного, городского маслихата, члены выборных органов партии и партийного кадрового резерва. Подарочные наборы будут доставлены до адресатов до 9 мая.

    Фото: Инфоцентр города Семея


    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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