Ветерана ВОВ в Усть-Каменогорске поздравили с 95-летним юбилеем

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Департамента полиции Восточно-Казахстанской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летним юбилеем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Сотрудники полиции во главе с заместителем начальника ДП ВКО Ренатом Унарбековым и председателя Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной Гвардии области Нурлыбеком Удербаевым посетили и поздравили ветерана Великой Отечественной войны Одинцова Гавриила Васильевича с 95-летием.

Поздравив юбиляра со значимой датой, полковник полиции Унарбеков Ренат Канатович пожелал здоровья, благополучия, долгих лет жизни и вручил приветственный адрес с подарками к юбилею от имени начальника ДП ВКО Сагата Мадиева. Свои добрые пожелания высказал и председатель Совета ветеранов Удербаев Нурлыбек Галиевич.





Несмотря на свой солидный возраст Гавриил Васильевич по-прежнему активен, бодр и жизнерадостен. Живет в ногу со временем: ежедневно просматривает новости, всегда в курсе событий. Активный пользователь сети интернет. Более того, подключил глобальную сеть к себе на дачу, чтобы с пользой провести самоизоляцию во время карантина.

Одинцов Гавриил Васильевич, ветеран Великой Отечественной войны, почетный профессор. Принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии, Германии. День Победы встретил в городе Прага. За боевые заслуги награжден Орденами Отечественной войны, Красной звезды, медалями «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейными медалями. После войны Гавриил Васильевич вернулся в родной Усть-Каменогорск, окончил педагогический институт, некоторое время работал директором школы посёлка Октябрьский.

Закончил аспирантуру, 25 лет проработал доцентом в Усть-Каменогорском пединституте. Работал секретарем в органах внутренних дел. В 2000 году ему присвоили звание полковника. После войны он посвятил свою жизнь науке и писал книги. Его книги - это страницы истории. Их оригинальность в том, что они являются первоисточниками.





Гавриил Одинцов автор несколько книг: «История Казахстана, XX век» (издана в 2007 году), «Культура Казахстана», «Казахстанцы в годы Великой Отечественной войны». Кроме того, ветеран выпустил сборник о Первом Президенте Н.А. Назарбаеве.



