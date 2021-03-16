Ветерана ВОВ со 100-летием поздравили костанайские полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Руководство департамента полиции Костанайской области поздравили ветерана Евдокию Григорьевну Войкину СМИ 100-летием, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Совета ветеранов Амангельды Умербаев и начальник управления кадровой политики ДП области Нурлан Бултаев вручили поздравительное письмо от имени начальника департамента полиции области Бекета Аймагамбетова.

«Евдокия Григорьевна проработала в финансово-плановом отделе УВД Костанайской области инспектором-бухгалтером и является ветераном Великой Отечественной войны. До войны Евдокия Григорьевна работала бухгалтером на мельзаводе. На фронт по состоянию здоровья не прошла, зато в 1942 году опытного финансового работника направили в Костанай работать по специальности, только уже не на промышленном предприятии, а в милиции»,- рассказали в департаменте полиции. Работать в правоохранительных органах Евдокии Войкиной очень нравилось. Сначала была бухгалтером по расчетам, после образования пенсионного отдела стала заниматься назначением пенсий сержантам и офицерам. Несмотря на то, что должность Евдокии Григорьевны была вольнонаемной, в военное время все заступали на патрулирование города и охрану общественного порядка.«Свою работу я очень любила. Она была тесно связана с работой в архивах, военкоматом и спецслужбами», - вспоминает Е. Войкина.А. Умербаев пожелал ветерану долгих лет жизни, здоровья и бодрости духа. «Ваш жизненный путь - это пример патриотизма, преданности к своей профессии. На вас должно равняться молодое поколение», - отметил Амангельды Умербаев.



