Ветерана ВОВ Павла Плугина поздравили со 101-летием военнослужащие в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ветерану Великой Отечественной войны, жителю города Тараза Павлу Никитовичу Плугину исполнился 101 год. Военнослужащие регионального командования «Юг» поздравили фронтовика с днем рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 мая, в день рождения заслуженного ветерана, многие наши военные пришли к нему поздравить с пожеланиями здоровья от имени всех военнослужащих регионального командования «Юг», - сообщила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК подполковник Дина Мухаринова.

По словам спикера, для военных участники Великой Отечественной войны являются примером мужества и героизма.

Уроженец Башкирии Павел Плугин рос в многодетной семье, говорится в биографии ветерана. После окончания школы поступил в сельхозтехникум, в 1940 году его призвали в армию, в 62-й железнодорожный полк восьмой дивизии НКВД СССР, и отправили на учёбу сержантского состава в полковую школу в Читинской области, где он проучился до начала Великой Отечественной войны. Через пять дней после начала войны был направлен на учебу в Харьковское военное пограничное училище НКВД имени Дзержинского и зачислен курсантом автобронетанкового отделения.

Окончил учебу Павел Плугин в звании лейтенанта и поступил в распоряжение командования Первой мотострелковой ордена Ленина и Красного Знамени дивизии НКВД в Москве, назначен командиром взвода, затем помощником начальника штаба отдельного батальона боевого обеспечения дивизии. В составе Западного фронта Павел Плугин участвовал в освобождении территории Московской области, городов Тихвин, Можайск, Нарофоминск и других.

За участие в боях Великой Отечественной войны Павел Плугин награжден боевыми наградами: медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», медалью Жукова, Орденом Отечественной войны, «За Победу над фашистской Германией» и множеством юбилейных медалей. За заслуги перед Отечеством стал участником Парада Победы в 1945 году в Москве и отмечен благодарностью Верховного Главнокомандующего генералиссимуса Сталина. В 1947 году Павел Никитович для прохождения дальнейшей службы был направлен в распоряжение командования окружного управления военного снабжения войск МВД прибалтийских республик в город Ригу.

Уйдя в отставку с военной службы в 1950 году, Павел Никитович поселился в городе Джамбуле (ныне Тараз), начал работать заведующим автогаражом строительно-монтажной конторы пастбищно-мелиоративного треста от Алма-Аты. С 1953 года - главный механик СМУ водного хозяйства КазССР, с 1968 года - директор РМЗ Министерства водного хозяйства КазССР. В эти годы он окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт. Вся последующая трудовая деятельность Павла Никитовича Плугина связана со строительством водохозяйственных объектов Джамбульской области. Он участвовал в строительстве Терс-Ашибулакского и Ташеткульского водохранилищ, Большого Чуйского канала, водного канала РАИС и многих других гидротехнических сооружений южного региона.

В 1984 году вышел на пенсию, но продолжал работать в системе треста «Джамбулводстрой» до 1993 года.

«Накануне Дня Победы Павла Никитовича приходили поздравить наши военные музыканты – военный оркестр регионального командования «Юг». Музыканты сыграли для ветерана музыкальные композиции разных лет, военные марши. Музыкальный подарок растрогал фронтовика до слёз. Отдельно хотелось быть сказать об Ирине, жене сына Павла Никитовича. Ведь ветеран 18 лет назад остался вдовцом, а в 2014 году похоронил единственного сына Валерия, у которого остались две дочки. Но Ирина не сломилась, она продолжает заботиться о свекре, как о родном отце, и все они сейчас живут вместе. Возможно, именно благодаря такой заботе, Павел Никитович и отмечает свой сто первый день рождения в кругу любящих его родных», - отметила подполковник Дина Мухаринова.

«С благодарностью принимая поздравления, ветеран желает всем казахстанцам благополучия в жизни, уважения, мира и любви в семьях, больше светлых радостных дней», - заключила начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК, подполковник Дина Мухаринова.



