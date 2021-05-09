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    Ветеран войны Утюн Мустафин: Жить в мирное время – счастье, которое надо беречь

    9 Мая 2021, 02:06

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Накануне Дня победы 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Утюна Мустафина посетили на дому председатель Совета ветеранов МВД РК Умурзак Болсамбеков и председатель Совета ветеранов департамента полиции города Нур-Султана Каршыга Кишкентаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

    Они поздравили ветерана с праздником Победы, поблагодарив за самоотверженность и героизм в годы войны и пожелал долгих лет жизни.

    Ветеран Великой Отечественной войны Утюн Мустафин родился 15 августа 1926 года в селе Татьяновка Мендыкаринского района Костанайской области. В ряды Советской армии был призван 15 декабря 1944 года.

    Молодой человек прошел четырехмесячные подготовительные курсы в Шубаркульском запасном полку и отправился служить в составе 303-го стрелкового полка на II Белорусский фронт. В Чехии его полк перешел реку Одер, вытесняя врага. Встретил Победу Утюн Мустафин у берегов Балтийского моря.

    «Я до сих пор помню свое состояние, когда мы узнали о победе. Война – страшная трагедия, огромное число людей погибло, сотни тысяч вернулись с сильнейшими увечьями. Жить в мирное время – счастье, которое надо беречь»,– говорит аксакал.

    Фронтовик рассказал о тяжёлых военных годах и кровопролитных боевых сражениях, отметив, что и в мирное время смог принести пользу людям, служа в органах внутренних дел.

    Утюн Мустафин демобилизовался только в 1950 году. До 1964 года трудился в силовых ведомствах Костаная, затем до выхода не пенсию работал в органах внутренних дел Тургайской области.

    Судьба подарила ветерану пятерых детей, счастье воспитывать внуков и правнуков. В 2010 году аксакал переехал в столицу, где живет в окружении детей.

    Утюн ата награжден орденом Отечественной войны ІІ степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет десять медалей, учрежденных в честь юбилея Победы и Вооруженных Сил СССР и пять медалей от МВД.

    Полицейские вручили ветерану памятные подарки и цветы, выразив искренние слова благодарности за Великую Победу.

    «Мы в неоплатном долгу перед вами, вы совершили героический и трудовой подвиг во имя жизни, ваши самоотверженные дела привели к Великой Победе. Низкий вам поклон и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и мира!» - сказал Умурзак Болсамбеков.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Соотечественники ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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