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    Ветеран войны из ВКО отметил важность голосования на выборах

    10 Января 2021, 10:53

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ветеран войны отметил важность голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Аltaynews.kz.

    Сегодня в Усть-Каменогорске народ с утра начал голосовать, одним из рано пришедших на избирательный участок стал ветеран войны Кравченко Михаил Матвеевич.

    «Я регулярно голосую на выборах. Я надеюсь только на хорошее в будущем, я - за мир и согласие», - сказал ветеран.

    Он также подчеркнул, что путем голосования каждый вносит свою лепту в будущее страны и от этого зависит наша жизнь в будущем.

    Отметим, что Михаил Кравченко участвовал в боях за освобождение Риги на втором Прибалтийском фронте во время Второй мировой войны. После войны ветеран поступил в политехнический институт в Томске. В 1954 году направился работать геологом на Ближний Восток. В 1960 году переехал жить в Усть-Каменогорск и работал в местном управлении геологии. В 1976 году вышел на пенсию, но продолжает свою деятельность в Алтайском геолого-экологическом институте.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Восточно-Казахстанская область Выборы-2021
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