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    Ветеран ВОВ в Алматы отмечает 100-летний юбилей

    28 Апреля 2023, 14:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны-пограничнику, кавалеру двух орденов «Красной звезды», ордена «Отечественной войны 1 степени», Ордена «Курмет» полковнику в отставке Николаю Таратунину, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В 1941 году Николай Таратунин вместе со сверстниками были призваны на фронт, чтобы защищать Родину. Самоотверженно воевали на Западном, Сталинградском и Украинском фронтах, освобождая территории страны от захватчиков.

    После войны фронтовик стал курсантом Алма-Атинского пехотного училища. С успехом завершив учебу, служил на границе - с Турцией, Ираном, Китаем и Японией. Николай Александрович живет с сыном, есть трое внуков и четверо правнуков, которые каждый год 9 Мая собираются вместе, чтобы поздравить с победой своего деда-ветерана.

    Ветерана поздравили представители акимата Алматы, республиканской общественной организации ветеранов-пограничников «Застава Тарландары», городского Совета ветеранов, партии АMANAT, военнослужащие управления по делам обороны, подростки из военно-патриотического клуба «Жас Сарбаз», военнослужащие десантно-штурмовых войск, представители филиала военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, общественного фонда Совет ветеранов ВОВ тружеников тыла и детей войны, военнослужащие Пограничной службы КНБ.

    Акимат и предприниматели вместе с воинским пограничным гарнизоном, военнослужащими управления по ремонту техники и вооружения пограничной службы КНБ РК до юбилея отремонтировали дом ветерана и произвели уборку территории.

    Государство, представители бизнеса, НПО, воинские подразделения оказывают постоянную поддержку ветеранам не только в период празднования Дня Победы. Производятся денежные выплаты, применяются различные льготы, оказывается помощь на дому, в том числе медиками.

    Ранее сообщалось, что ветеранам ВОВ в Алматы планируют выплатить по 1,5 млн тенге ко Дню Победы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Юбилей ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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