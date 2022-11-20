Ветеран ВОВ Курмат Рахимов принял участие в выборах Президента РК в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня на избирательный участок № 21 в Усть-Каменогорске пришел по-настоящему важный гость. 98-летний ветеран Курмат Рахимов войны решил сам отправиться на избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Кавалер ордена «Отечественной войны» II степени, участник операции «Багратион», герой штурма Кенигсберга, ветеран пограничной службы, полковник МВД в отставке, да и просто бравый солдат, которому и возраст нипочем. Курмат Рахимович придает участию в выборах большое значение. Ведь, по его мнению, гражданские свободы и избирательное право – прямое продолжение Великой Победы, которую он добывал ценой своей крови.

«Мы ведь и за это воевали. Чтобы самим строить свою страну. Чтобы жить в справедливом обществе и иметь права. А если не участвовать в судьбе общества, если не интересоваться страной, в которой живешь – зачем тогда было воевать?» – задается вопросом ветеран.

Всего в Усть-Каменогорске в голосовании приняли участие 12 ветеранов войны и 3661 тружеников тыла. Некоторые из них пришли на участки самостоятельно. Другим избирательные урны доставили на дом.



