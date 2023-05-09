Ветеран ВОВ Касымхан Алдабергенов: Благодарен молодежи, что чтят память о победе

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня поздравления с Днём Победы принимает один из немногих ветеранов Великой Отечественной войны, оставшихся в живых в Костанайской области - 98-летний Касымхан Алдабергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касымхан Алдабергенов родился в сентябре 1925 года в Камыстинском районе, ауле Талдыколь. Затем его семья переезжает в Житикаринский район, совхоз Милютинский, аул Шиликты.

Когда началась война, Касымхану ата было всего 16 лет, он окончил 7-летнюю школу. Будучи школьником, в 1943 году был призван в ряды Советской армии Житикаринским районным военкоматом. Так Касымхан Алдабергенов стал курсантом пулеметного училища и за короткое время показал себя отличным пулеметчиком.

Обучение длилось шесть месяцев, но завершить курсы Касымхан ата не успел, так как в числе других курсантов был направлен в воздушно-десантные войска, где обучался военному мастерству в период с июня 1943 по январь 1945 года во Владимирской области, в гвардейской Краснознаменской воздушно-десантной бригаде.

Здесь, как вспоминает ветеран, курсантам приходилось прыгать с парашютом в любое время суток и при любых условиях. Немало было потерянных жизней тогда. Но учения продолжалась - их готовили как резерв.

Однако к началу 1945 года стало ясно, что потребность в воздушно-десантных войсках уменьшилась, и в январе 1945 года бригаду переформировали в стрелковый полк.

Сразу после обучения Касымхан Алдабергенов попадает в самые ожесточенные бои 1945 года, он сражался на 2 и 3-м Украинских фронтах. Также участвовал в освобождении Венгрии, Австрии, Чехословакии. В своих воспоминаниях ветеран делится, что война была испытанием на храбрость, дисциплину и выносливость.

«Тот, кто не имел этих качеств - погибал. Таков закон войны. Под пулями, бывало, одолевал не только страх, но и радость. Со мной служил казах-южанин из Чимкентской области. Звали его, кажется, Ташен. Однажды танк приблизился к нему, и бой пошел один на один - немецкий «Тигр» и советский солдат с ружьем. Танк загорелся. Ташен сел по-казахски и, хлопая руками по коленям, закричал «Алахай! Алахай!»,- отмечается в воспоминаниях ветерана.



Пришлось отряду Алдабергенова и попасть под пули своих, когда было поручено разведать расположение врагов в одном из сел в Чехословакии. Приняв их за врагов, советские подразделения стали стрелять по своим. И только после «Свои! Не стреляйте!» удалось избежать потерь. Это было ранее утро 9 мая 1945 года.

Победу встречали там же, в Чехословакии. Оккупировавшие город фашисты сдались. Когда советский отряд шел по Чехословакии, их встречали и стар, и млад - с цветами.

Домой, как вспоминает К. Алдабергенов, удалось вернуться не сразу, а только в 1950 году. По приезду домой Касымхан ата посвятил свою жизнь работе учителем, а также писал статьи в местную газету «Қостанай таңы». Он также с 1959 года является участником районных, областных и республиканских айтысов.

По мере возможности и в силу состояния здоровья Касымхан ата продолжает вести активный образ жизни, радоваться мелочам и воспитывать внуков и правнуков.

«Победа над фашизмом навсегда останется в истории. Я благодарен молодежи, что они помнят и чтят эту победу», - отмечает ветеран.