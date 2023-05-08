Ветеран Василий Грецкий: На фронте все были как братья, как одна семья

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области проживают три ветерана Великой Отечественной войны. Один из них Василий Грецкий, уроженец Беларуси, проживающий в городе Хромтау. 99-летний ветеран воевал в Украине, Беларуси и Польше, Чехословакии и в Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В предпраздничные дни ветерана поздравили сотрудники филиала «Госкорпорации «Правительства для граждан», Актюбинской медной компании.

Василий Иванович чувствует себя хорошо, ходит самостоятельно, но с тростью. Ветеран пережил трудное детство, когда его семью выслали из Беларуси в Казахстан. Рано потеряв отца, он с 5 братьями и сёстрами спал на соломе, обустраивал быт и пытался заработать на хлеб, собирая хлопок.

Когда началась война, первым на фронт забрали старшего брата из семьи Грецких, а в июле 1942 года Василия также призвали в ряды Красной армии. После 6 месяцев службы в Алма-Ате он отправился на фронт.

«Пока мы ехали, везде кружили самолёты. В станции Лиски в Воронежской области ночью наш эшелон разбомбили. Утром посадили в товарняк и повезли в брянские леса. Там разместили, мы начали копать себе землянки, месяца два так жили, ждали, пока нам подадут лошадей» - вспоминает он.

Служил Василий Грецкий в кавалерийском корпусе. Участвовал в боях за освобождение Украины, Беларуси. Воевал на территории Польши, Чехословакии, Румынии и Германии. Был ранен, но после ранений продолжал сражаться.

«Конечно, были моменты, когда по-настоящему одолевал страх, - отметил ветеран. - Идёт наступление, окопаешься быстро, какие-то 10-20 минут, подъём и дальше. В один из таких дней, как сейчас помню, открываю огонь, в ответ летит снаряд, метра 2 не долетел – взорвался. Смотрю, мой пулемёт вверх колёсами лежит, лента загорелась, а меня песком засыпало. Оглушённый, только потом заметил, что товарищ, который стоял сзади, не успел пригнуться, его в затылок ударило осколком и убило».

Таких страшных моментов на войне было немало, признаётся Василий Иванович, но надо было идти дальше и защищать свой народ.

«На фронте там все свои были как братья, из одного котелка все кушали, одна семья. Вот благодаря этой дружбе совместно мы и победили, потому что народ был заодно», - сказал ветеран.

На вопрос о том, что ещё помогало не пасть духом, он ответил так: «Я всегда вспоминал Бога. Когда я уходил в армию, мне мама дала записку, положила в карман, и я её хранил, там молитва Божьей Матери. Может, это меня и спасло».

При воспоминаниях о победе у Василия Ивановича дрожит голос.

«Нам как сказали о победе, мы с криком «Ура!» начали обниматься, целоваться, радость-то какая! В деревне под Берлином поставили столы, сами солдаты оборудовали, накрыли как-то стол и праздновали» - добавил Василий Иванович Грецкий.



