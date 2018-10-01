Ветеран труда из Актобе: Послание - конкретная программа по решению социальных вопросов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ветеран труда Есимхан Есенбаев отмечает, что Послание Главы государства - конкретная программа по решению самых актуальных социальных вопросов граждан страны. В Актобе прошел коллективный просмотр выступления Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенно радует меня внимание обеспечению молодежи жильем и работой. Мы видим, что многие вопросы социальной сферы, о которых говорил Президент в Послании, уже решаются в Актюбинской области. К примеру, за последние три года построено 60 новых школ, создан медкластер, реализуется множество других проектов по улучшению социальной инфраструктуры и социального самочувствия граждан. Думаю, что все они найдут дальнейшую поддержку в свете Послания Президента», - сказал Есимхан Есенбаев.





Он также призвал ветеранов, общественных деятелей активно подключаться к разъяснению Послания Президента народу Казахстана.

«Это наш долг - донести до каждого соотечественника информацию о мерах, принимаемых государством для улучшения их благосостояния», - заключил ветеран.



Общественные деятели, ветераны труда, представители интеллигенции, рабочие коллективы отметили, что всецело поддерживают задачи, обозначенные Президентом страны. Каждый отметил в Послании народу важное для себя направление.





Так, профессор, доктор философских наук Алтай Тайжанов подчеркнул важность мер по повышению статуса учителя.

«Образованию было уделено особое внимание. Очень своевременно Президент поднял системную проблему со статусом учителя и поставил в этом вопросе точку, сказав, что будут приняты меры по поддержке педагогов. Это важное решение для развития всей сферы образования», - сказал Алтай Тайжанов.





Как известно, Глава государства поручил разработать закон «О статусе педагогов», в котором будут предусмотрены сокращение нагрузки, стимулы для учителей и работников дошкольных организаций.





Также, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Президент отметил необходимость развития региональной городской инфраструктуры. Для этого в текущем году увеличено финансирование строительства и реконструкции дорог местного значения до 150 миллиардов тенге, сельского водоснабжения - до 100 миллиардов тенге.





«По всей республике большие средства выделяются на строительство дорог и мостов, в том числе и в нашей области. Колоссальное финансирование позволит в полном объеме выполнить поручение Главы государства о строительстве качественных дорог, соединяющих села и районные центры с областными центрами. Несомненно, эта мера даст импульс развитию села», - уверен генеральный директор строительной организации ТОО «Тrans-MostGroup» Тулеген Танатаров.

