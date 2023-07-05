Ветеран-пауэрлифтер из Карагандинской области одержал двойную победу на чемпионате Азии, Океании и Африки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аксакал из Шетского района Карагандинской области Дарибай Оспанов одержал двойную победу среди ветеранов на чемпионате Азии, Океании и Африки по пауэрлифтингу и установил два рекорда. В нем приняли участие спортсмены из 80 стран мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дарибаю Оспанову 74 года, он соревновался в весовой категории 83 кг в двух видах пауэрлифтинга в подгруппе ветеран М-4 (старше 70 лет).

В классике он поднял: присед – 130 кг, жим лежа – 120 кг и 150 кг в становой тяге, набрав 400 кг. И в общем зачёте занял I место. В экипировочном виде: присед – 140 кг, жим лежа – 150 кг, становая тяга – 160 кг – 450 кг в общем. Тоже занял I место и стал абсолютным чемпионом Азии среди ветеранов. Таким образом, он установил два рекорда Азии в экипировочном виде – 150 кг в жиме лежа и в многоборье – 450 кг.

«В спорт я пришел случайно. Благодаря упорным тренировкам стал неоднократным чемпионом Азии и мира, в 63 года получил звание мастера спорта международного класса. Мировой рекорд повторил в 2021 году в возрасте 72 лет на чемпионате Казахстана в Темиртау. К чемпионату в Гонконге готовился четыре месяца. Конечно, было сложно, но я показал хорошие результаты. Выиграл восемь медалей, теперь десятикратный чемпион Азии, трехкратный серебряный призер мира», – рассказал Дарибай Оспанов