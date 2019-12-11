Ветеран Афганистана из Семея получил медаль «За боевые заслуги» 30 лет спустя

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ветеран Афганистана из Семея Берикбол Кулов вернулся из Москвы, где ему спустя 30 лет вручили медаль «За боевые заслуги», передает МИА «Казинформ» со ссылкой городской инфоцентр.

На днях с воином-интернационалистом встретился аким Семея Ермак Салимов.

«Мероприятие было посвящено 30-летию вывода войск из Афганистана. Министерством обороны в Центральном архиве были подняты списки награжденных. Награды тогда не получили около 800 человек. Из города Семея это двое – Берикбол Кулов и Султанбек Умаров», - рассказал председатель ОО «Ветераны и инвалиды войны в Афганистане и локальных войн» Боранбай Бегатов.

Боранбай Бегатов также сообщил, что Семей был одним из первых городов Казахстана, где благодаря исполнительной власти 467 ветеранам Афганистана вручили юбилейные медали.

«Это наша история, и мы не должны забывать наших героев. Действительно, тогда мы обратились по поводу памятных медалей к предпринимателям и очень быстро смогли на монетном дворе заказать медали. Все потому что мы с вами постоянно контактируем, понимая, что и вам нужна помощь, и ваша поддержка в идеологической работе очень важна. Поскольку нашим мальчишкам и девчонкам необходимо встречаться с такими людьми», – отметил аким города Ермак Салимов.

Сведения о награждении долгое время были засекречены Минобороны РФ, а после распада Союза и образования независимых государств передача этих данных стала невозможна. Поэтому многие из казахстанских воинов-интернационалистов не могли знать о том, что их подвиг был отмечен еще 30 лет назад. Сотрудники диппредставительства продолжат эту работу и не исключено, что в будущем новые награды найдут своих героев.

В мирной жизни Берикбол Кулов воспитывает трех дочерей и более четверти века работает стоматологом в одной из клиник Семея.