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    Ветер сорвал крышу музыкального колледжа в Жезказгане

    27 Июня 2023, 01:34

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Срыв кровли произошел на площади 400-500 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области Улытау.

    «26 июня в 16:25 на пульт 112 Центра управления силами и средствами ДЧС области Улытау поступило сообщение о том, что в Жезказгане, на улице Байконурова, 17, в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли здания «Жезказганского музыкального колледжа». Срыв кровли произошел на площади 400-500 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В департаменте по ЧС добавили, что жертв и пострадавших нет.

    По информации РгП «Казгидромет», скорость ветра в этот день в Жезказгане составляла 15-20 м/с.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Видео Регионы Казахстана ДЧС Улытауская область
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