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Ветер сорвал крышу музыкального колледжа в Жезказгане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Июня 2023, 01:34
Ветер сорвал крышу музыкального колледжа в Жезказгане Фото: кадр из видео

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Срыв кровли произошел на площади 400-500 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области Улытау.

«26 июня в 16:25 на пульт 112 Центра управления силами и средствами ДЧС области Улытау поступило сообщение о том, что в Жезказгане, на улице Байконурова, 17, в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли здания «Жезказганского музыкального колледжа». Срыв кровли произошел на площади 400-500 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте по ЧС добавили, что жертв и пострадавших нет.

По информации РгП «Казгидромет», скорость ветра в этот день в Жезказгане составляла 15-20 м/с.


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