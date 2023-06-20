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    Ветер сорвал крыши школы и котельной в Павлодарской области

    20 Июня 2023, 13:50

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Оба случая произошли под Экибастузом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «19 июня в результате сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду произошел срыв кровель некоторых объектов», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    По данным ДЧС, оба случая произошли в селе Бозшаколь зоны города Экибастуз.

    «Сорвало кровлю Бозшакольской средней школы и централизованной котельной на площади 100 кв. м. Пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

    Напомним, вчера сильный ветер повалил столбы освещения автодороги возле того же самого села Бозшаколь.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия ДЧС Павлодар
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