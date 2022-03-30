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    Ветер сорвал кровлю двухэтажного здания в Семее

    30 Марта 2022, 15:29

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 30 марта в селе Чекоман в результате ветра, достигающего 12 м/с, произошел срыв кровли двухэтажного административного здания на площади 195 кв.м, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «В здании размещены: Казпочта, библиотека, аптека, 1986 года постройки. Общая площадь кровли 195 кв.м. Пострадавших нет, на месте работает комиссия местных исполнительных органов», - сообщили в ДЧС.

    ДЧС ВКО заранее предупреждал население о предстоящих порывах ветра.

    Спасатели рекомендуют гражданам быть предельно внимательными, не подходить близко к слабо закрепленным и ветхим конструкциям, заброшенным зданиям, деревьям, линиям электропередач.

    О штормовом предупреждении вы можете узнать в мобильном приложении «Дармен».

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте экстренным службам по телефону «112».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Регионы ДЧС
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