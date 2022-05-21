21 Мая 2022 00:00

Ветер сорвал кровли с поликлиники и дома культуры в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер снес кровли с дома культуры и поликлиники №3 в селе Бейнеу в Мангистауской области. Частично разрушен газопровод по улице Уали, без газа остались четыре частных жилых дома. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям.





Пострадавших нет. Работниками АО «КазТрансГаз Аймак»и АО «Бейнеуэнергосервис» ведутся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области ожидаются сильный ветер и дождь. ДЧС Мангистауской области предупреждал жителей региона об ухудшении погоды накануне.