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    Ветер сорвал кровли и повредил газопровод в Мангистауской области

    21 Мая 2022, 00:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер снес кровли с дома культуры и поликлиники №3 в селе Бейнеу в Мангистауской области. Частично разрушен газопровод по улице Уали, без газа остались четыре частных жилых дома. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям.

    Пострадавших нет. Работниками АО «КазТрансГаз Аймак»и АО «Бейнеуэнергосервис» ведутся ремонтные работы.

    Ранее сообщалось, что в Мангистауской области ожидаются сильный ветер и дождь. ДЧС Мангистауской области предупреждал жителей региона об ухудшении погоды накануне.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Видео Мангистауская область Погода
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