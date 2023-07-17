Ветер снес крыши трех домов в Атырау: комиссия подсчитает ущерб

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, в селе Талгайран-2, после сноса ветром крыш с трех домов, находящихся в залоге АФ АО «Отбасы банк», будет создана специальная комиссия. В ее задачу войдёт подсчет нанесенного ущерба и устранение последствий природной стихии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Об этом на встрече с жителями пострадавших домов сообщил аким города Атырау Шакир Кейкин. На встречу были приглашены представители подрядных компаний, строивших дома, АФ АО «Отбасы банк», в залоге у которого находятся строения. Стороны обсудили оптимальные пути решения возникшей проблемы в рамках закона. В связи с этим акиматом было принято решение о создании комиссии, в состав которой войдут представители компетентных органов и жители. Для восстановления трех поврежденных домов будет проведена проверка. Жителям сообщили, что этот вопрос будет на контроле у акима города»,- сообщили в пресс-службе городского акимата.

Крыши с недавно построенных домов слетели накануне в результате порывистого ветра. При этом упал электростолб и отключилось электричество. По поручению городского акимата предприятием «Атырау Жарық» были проведены ремонтные работы, электричество было полностью восстановлено.