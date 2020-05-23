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вчера 23:00
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Ветер, пыльная буря и туман ожидаются в выходные дни в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Погоду на территории Казахстана будут определять два барических образования: на западной половине под влиянием поля пониженного давления местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, шквал, возможен град; а на восточной половине под влиянием поля повышенного давления ожидается погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-западе – пыльная буря, на севере – туман.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской, днем в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области днем порывы 23 м/с, в Кызылординской, Мангистауской областях с пыльной бурей, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.
Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается ветер 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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