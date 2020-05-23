Ветер, пыльная буря и туман ожидаются в выходные дни в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Погоду на территории Казахстана будут определять два барических образования: на западной половине под влиянием поля пониженного давления местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, шквал, возможен град; а на восточной половине под влиянием поля повышенного давления ожидается погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-западе – пыльная буря, на севере – туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской, днем в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области днем порывы 23 м/с, в Кызылординской, Мангистауской областях с пыльной бурей, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность.