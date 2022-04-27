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    11:10, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Ветер и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 28-30 апреля пройдут дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    «В последние дни апреля на западные регионы Казахстана сместится циклон из районов Белого моря, затем, смещаясь в восточном направлении, он также будет оказывать влияние на северо-западные и северные регионы страны. В связи с чем на большей части республики пройдут дожди, 30 апреля на западе республики – сильные дожди.

    Погоду южной половины республики, в ближайшие трое суток, будет будет формировать Южный циклон, который 30 апреля охватит большую часть Казахстана. Он принесет град и шквал. По территории Казахстана усилится ветер – 15-20 м/с, на юге, юго-востоке порывы до 23-28 м/с. Также на западе, северо-западе и севере ожидается постепенное понижение температуры воздуха, на остальной территории страны – повышение», - говорится в сообщении синоптиков.

    Теги:
    Погода Казгидромет Выступления Президента Республики Казахстан Главная для mail.ru
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