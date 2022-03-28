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    12:30, 28 Март 2022 | GMT +6

    Ветер и осадки – прогноз погоды в Казахстане на 29 – 31 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 марта 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В последних числах марта ложбина Северо-Западного циклона будет вызывать неустойчивый характер погоды, практически на всей территории республики пройдут осадки: 29 марта на севере, северо-западе, в центре, на юге и юго-востоке в горных районах, 30 марта на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с, на севере, юге очень сильный порывистый ветер 30 м/с и более, на севере, востоке, в центре страны с метелью. Ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью в северной половине республики до 6 мороза… 2 тепла, в южной половине страны - колебание температуры воздуха до 5 мороза…5 тепла, днем ожидается повышение температуры воздуха за западе, юго-западе и юге страны до 10…20 тепла, на севере республики до 2…8 тепла, на востоке и в центре республики до 3…11 тепла», - говорится в сообщении синоптиков.

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