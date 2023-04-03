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    Ветер, дождь и пыльные бури ожидаются на юге Казахстана

    3 Апреля 2023, 00:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 3 апреля будет находиться под влиянием отрога антициклона, сохранится погода без осадков, но на юго-западе и юге страны ожидаются осадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По прогнозам синоптиков, лишь на юго-западе, юге страны с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, на юге будут дожди с грозами. По республике на юго-востоке ожидается сильный ветер, на юге – пыльная буря, на западе – туман.

    В Жетысуской и Жамбылской областях сохраняется сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

    Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

    Ночью в Алматинской, Жамбылской областяхсохраняются заморозки 1-6 градусов, в Жетысуской области заморозки 2-7 градусов, на севере, в горных районах Туркестанской области заморозки до 1 градуса.

    Напомним, в Алматы, Шымкенте и 9 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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