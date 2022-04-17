Весна в главном ботаническом саду Алматы - фоторепортаж

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В этом году главный ботанический сад Алматы отмечает свое 90-летие. В учреждении проводятся исследования и научные разработки по охране, защите, воспроизводству и использованию растительного мира, в том числе, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. После реконструкции он стал любимым местом для отдыха алматинцев. В юбилейный год корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в дендрарии и познакомились с экзотическим миром растений.

Алматинский ботанический сад был заложен в 1932 году на площади 108 гектаров. В 1967 году ему присвоен статус научно-исследовательского учреждения. В 2006 году Ботанический сад был внесен перечень особо охраняемых природных территорий РК.

В середине апреля мы застали ботанический сад во время бурного цветения.

«Сегодняшнее время я назвала бы кульминацией весны. К примеру, это очень удивительное растение занесено в Красную книгу Казахстана – Луизиания вязолистная. В РК она есть только в нашем ботаническом саду. Это удивительное растение каждую весну радует нас цветением и является одним из устойчивых в озеленении и редкое в культуре растение. Мы надеемся, что в скором времени она займет свое место и в городе.

Сейчас потихоньку уже отцветает магнолия. Сроки цветения зависят от температуры и влажности воздуха. В этом году у нас был холодный март и резкое потепление. Поэтому цветение этого растения укороченное. У нас есть восемь сортов магнолии и четыре вида. Сейчас цветут сорта Сюзанна, Розея, белоцветный сорт – Ватер Лили, Лилицветная с удивительным запахом. Есть еще сорт Блэк Тулипа, магнолия звездчатая. Обычно растения примерно цветут неделю. Скоро зацветет японское растение с яркими розово-красными цветами – айвочка или хеномелес маулея. Это растение является заменителем лимона», - рассказывает старший научный сотрудник лаборатории дендрологии, куратор экспозиции «Северная Америка» Инга Бабай.

Инга в ботаническом саду работает уже 33 года. Она знает наизусть названия всех растений, за которыми ведет еженедельные наблюдения – фенологию. Фенология растений проводится от начала распускания почек до опадения листьев.

«Наша научная работа состоит в том, чтобы испытать новое высаженное растение. По истечению некоторого времени мы даем рекомендации по условиям их полива и устойчивости к климату. Выбираем самые устойчивые растения, которые могут выдержать загрязнение воздуха, тяжелые металлы и антропогенную нагрузку, чтобы они росли в городе не менее 40-50 лет», - пояснила сотрудник ботанического сада.

В сентябре этого года ботанический сад Алматы отмечает свое 90-летие. Как известно, до появления сада, на территории дендрария до самых гор была раскинута степь. Не было никаких растений. Все, что сейчас выращено - это труд ботаников на протяжении уже четырех поколений.

«Все растения – наши дети. Иногда, чтобы вырастить некоторые у нас уходит до 20 лет. Есть виды, которые не могут приспособиться к нашему климату. Например, в открытом грунте абсолютно не могут произрастать растения экваториального климата. Они у нас выживают в закрытом грунте в оранжерее. Это представители растений из Африки, Индонезии, Южной Америки и других стран. Хотя есть виды кактусов, которые зимуют в открытом грунте», - сказала Инга Бабай.

Еще одно удивительное растение, которое все еще проходит испытание на казахстанской земле - сакура.

«Сакура – это дикая вишня Японии. Когда она зацветает у них в горах, все японцы ходят любоваться этим явлением. К сожалению, сорта сакуры у нас еще полностью не испытаны. И то, что было посажено в 2019 году демонстрирует их неустойчивость к нашим условиям. Возможно, на растения очень действуют перепады температуры воздуха. Хотя испытания проводятся всего лишь третий год. Поэтому мы еще будем ждать и наблюдать», - уточнила научный сотрудник ботанического сада.

Коллекция ботанического сада насчитывает около 4 тыс. растений. Из них 1 240 – древесные растения открытого грунта. Все растения расположены по ботанико-географическому принципу. Созданы экспозиции Европы, Крыма, Кавказа, Дальнего Востока, Сибири, Восточной Азии, Северной Америки, Казахстана. Есть участки хвойных растений, вьющихся растений, Сирингарий, орешники, участок редких и реликтовых растений. Есть участок открытого цветоводства. Все растения, которые не выдерживают холода, находятся в оранжерейном комплексе. Там также проходит интродукция и размножение растений. Отдельно изучается наша Дикая Яблоня Сиверса, занесенная в Красную книгу.

«Ботанический сад – это сама жизнь. Здесь проходит жизнь деревьев точно также, как жизнь людей. Они могут болеть, устаревать и умирать. Мы их заменяем новыми. Выращиваем им замену. И конечно, самая главная задача ботанического сада – это сбор диких растений флоры земного шара. Например, флора Казахстана насчитывает шесть тысяч растений. Из древесных у нас собрано около 80 видов. Большая коллекция – это растения Восточной Азии и Северной Америки, которые насчитывают более 200 видов растений. В перспективе можно привлекать еще столько, но у нас ограничена территория и семенной обмен, который проходит не так быстро. Вообще у нас существует система бесплатного обмена семенами со всеми ботаническими садами мира. Работает отдел семеноводства, который имеет важное направление в развитии ботанического сада. Недавно туда было закуплено современное оборудование», - рассказала И. Бабай.

Сейчас направление, которое требует много времени и затрат у сотрудников ботанического сада – это испытание сортовых растений, которые выведены искусственно. Если вся коллекция ботанического сада, в основном, состоит из диких растений, которые являются более устойчивыми. То самыми нежными считаются культурные растения. Многие растения, которые завезены с Запада, еще не изучены в условиях Казахстана. Их высадка без научных испытаний часто приводит к быстрому выпаду растений и к лишним затратам.

«Сейчас наша задача – испытать завезенные растения и определить: какие сорта будут устойчивые для озеленения. Сегодня у нас есть около 400 таксонов культурных растений, за которыми мы наблюдаем. Надеемся, что в ближайшие 10 лет будут даны уже точные рекомендации по их устойчивости», - пояснила наша собеседница.

В ботаническом саду всегода много посетителей. По словам сотрудников дендрария, наибольшее количество людей наблюдалось после карантинных мер - за сутки до 10 тысяч человек.

«Алматинцы любят ботанический сад. Сюда ходят, чтобы убежать от городской суеты и насладиться чистым воздухом, послушать пение птиц и понаблюдать за белками. Однако, для наших посетителей есть правила, которых они должны придерживаться. Например, внутри сада во время прогулки нельзя рвать и топтать растения. Не разрешается шуметь, так как здесь живут птицы и звери. В весенний период они строят гнезда, выводят своих деток. Поэтому громкий крик может навредить гнездованию птиц. На территории ботанического сада установлены видеокамеры, работает круглосуточная охрана», - сказала Инга Бабай.

Одним из самых современных исследований в ботанике считается молекулярный и генетический анализ. Сейчас для проведения таких исследований строится новая отдельно стоящая лаборатория.

«У дендрологов основное оборудование – это лопата, грабли и тяпка. Главное исследование – наблюдение. Так было испокон веков. Для обмена опытом наши научные сотрудники часто ездят на международные конференции. Периодически мы публикуем научные статьи. Тесные связи по обмену опытом у нас налажены с Барнаулом, Новосибирском, Минском, Японией, Францией и другими странами», - заключила И. Бабай.



