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    Весна близко: в Наурзумском заповеднике вышли из спячки суслики

    1 Марта 2023, 17:10

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Наурзумском заповеднике вышли из спячки зурманы, или суслики-песчаники. Это самый крупный из трех видов сусликов, обитающих в Наурзуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе заповедника, вышедших из своих нор зверьков заметил госинспектор Канатхан Каримов.

    «В 2022 году подъем зурманов произошел 7 марта. Это является вполне стандартным сроком в нашем регионе. В нынешнем году потепление наступило в последней декаде февраля, поэтому и выход зурмана произошел раньше», – прокомментировал старший научный сотрудник заповедника Ришат Батряков.

    В пресс-службе отметили, что по выходу из спячки у зурманов начинается период гона, продолжительностью до двух недель. Через месяц у самок рождается от 4 до 13 детенышей, которые уже в конце мая-июне поселяются в отдельных норах. До начала спячки зверьки активно кормятся. Вес взрослой особи перед залеганием может достигать 1,6 кг. С наступлением жары и выгоранием растительности зурман уходит в летнюю спячку. Это связано с отсутствием достаточно влажной пищи. Летняя спячка переходит в зимнюю без перерыва.

    В большинстве мест своего обитания суслик-песчаник является основным потребителем растительности. Многочисленные норы сусликов становятся укрытиями для других мелких обитателей степи. Сам зурман относится к числу главных объектов питания для редких видов хищных птиц – степного орла, орла могильника и белохвостого орлана, а также для млекопитающих – лисы и волка.

    Автор:

    Анеля Касымова

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