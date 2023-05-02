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    Весенняя посадка деревьев продолжается в Карагандинской области

    2 Мая 2023, 19:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается весенняя посадка сосен, берёз, пирамидального тополя, вяза и других деревьев. Акция по озеленению прошла в Нуринском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акция по озеленению прошла в Нуринском районе. Там в общей сложности посадили 703 саженца пирамидального тополя, вяза, акации, ели, сосны, березы, осины и яблони.

    Озеленением охвачены посёлок Нура, села Музбель, Ахмет, Акмешит, Кертинди, Алгабас, Шубарколь и Кобетей.


    «В поселке Нура мы посадили уже 50 саженцев березы и осины. И еще планируем 680 посадить вдоль дороги, ведущей к селу Карой, и на пустых территориях внутри посёлка. Эти деревья относительно неприхотливые. В этот раз мы посадили примерно двухметровые саженцы, почти сразу же их подвязали. Сейчас на них распускаются почки, – говорит и. о. заместителя акима посёлка Нура Азиза Жанахметова. – Поливаем мы саженцы в зависимости от температуры воздуха. Летом, когда сильно жарко, – каждый день, как и цветы. Жители помогают нам ухаживать за посадками.


    В Абайском районе весеннюю посадку деревьев приурочили ко Дню единства. В городском парке Абая активисты этнокультурных объединений, ветераны и молодежь посадили 500 саженцев сосны.

    Жители Шетского района тоже озеленяли свои населённые пункты. В селе Аксу-Аюлы, поселках Дария и Агадырь посажено около 500 сосен, тополей, карагачей и кленов. В Коктенкольском сельском округе – 100 побегов сирени, боярышника, вишни, смородины и саженцев карагача, тополя и клёна.


    В Приозерске посадка деревьев стартовала в конце апреля. Горожане совместно с депутатами маслихата и религиозными деятелями посадили около 200 абрикосовых деревьев на территории новой мечети.

    В Балхаше 100 молодых деревьев появились на территории сквера на улице Алихана Бокейхана.

    В Сарани произведена посадка 100 саженцев берёзы на территории стадиона «Сұнқар».

    В Актогайском районе посадили 60 карагачей. Для озеленения выбрана территория парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Акимат Караганда
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