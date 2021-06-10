Весенний сев полностью завершен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весенний сев полностью завершен. Об этом доложил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным акиматов, сельскохозяйственные культуры размещены на площади 22,7 млн га, что больше уровня 2020 года на 78 тысяч га. По состоянию на 3 июня текущего года весенний сев полностью завершен, площадь ярового сева составила 19 млн га, в том числе зерновых - 15,2 млн га», - сказал Сапархан Омаров.

Было отмечено, что проведена работа по диверсификации структуры посевных площадей в пользу высокорентабельных культур, а также культур, направленных на импортозамещение. Таким образом, в текущем году площади масличных культур увеличены на 11,9 тысячи га, овощебахчевых – на 10,6 тысячи га, картофеля - на 5,8 тысячи га, кормовых культур – на 104,2 тысячи га.

«Одной из целей диверсификации растениеводства также является постепенное сокращение площадей влагоемких культур, таких как рис и хлопчатник. Так, площади риса сокращены на 8,1 тысячи га, хлопчатника - почти на 18 тысяч га», - резюмировал глава МСХ.