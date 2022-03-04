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    Весенний призыв на срочную воинскую службу начался в Казахстане

    4 Марта 2022, 20:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертого марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июле и сентябре – декабре 2022 года». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Призывная кампания стартовала 1 марта и продлится до 30 июня. За четыре месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

    В первую очередь комплектуются подразделения Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, затем – воинские части Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Республики Казахстан.

    Мероприятия призывной кампании организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Будущие солдаты дважды пройдут ПЦР-исследование на COVID-19: на сборных пунктах и по прибытии в воинские части.

    Оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений через сервис единого контакт-центра 1414, а также персональными повестками, которые направляются на домашние и рабочие адреса.

    Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов, районов.

    Необходимо отметить, что с 1 марта 2021 года отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами и предоставляются гражданам через портал Электронного правительства.

    В каждом департаменте по делам обороны функционируют проектные офисы «Қарулы Күштер – адалдық алаңы», где призывники и их родители могут получить всю необходимую информацию. Интересующие вопросы можно также отправить на блог министра обороны, официальные аккаунты Министерства обороны в социальных сетях и электронную почту местных органов военного управления.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Молодежь
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