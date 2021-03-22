Весенний призыв: 1 500 граждан призовут на воинскую службу в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более шести тысяч будущих защитников Отечества поставили на воинский учет в Жамбылской области, при этом 1 500 подлежат весеннему призыву-2021 на срочную военную службу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации начальника департамента по делам обороны Жамбылской области Галымжана Тасжанова, в этом году в Жамбылской области около 1 500 проживающих в регионе граждан Республики Казахстан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований к отсрочке или освобождению от призыва, пополнят ряды Вооруженных Сил, воинских формирований Республики Казахстан.

«5 февраля 2021 года Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ, в соответствии с которым с 1 марта на территории нашей страны осуществляется весенний призыв граждан на срочную воинскую службу. Соответствующее постановление подписано также акимом области Бердибеком Сапарбаевым. Председателем призывной комиссии области утвержден заместитель акима области Улан Жазылбек. Завершить весеннюю призывную кампанию планируется до 1 июля», – сказал он.

По словам спикера, уже год призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в условиях пандемии. Комплекс мер, принимаемых по профилактике и предупреждению распространения коронавируса, находится на постоянном контроле министра обороны. Приобретенный опыт работы, связанной с изоляцией направляемых в войска призывников на призывных и сборных пунктах, позволяет не допустить массового распространения инфекции в армейской среде.

«Для снижения непосредственного контакта с населением в условиях пандемии, для автоматизации процесса оповещения в ходе весеннего призыва в пилотном режиме осуществляется рассылка SMS-сообщений призывникам, подлежащим призыву на срочную воинскую службу. Отправка сообщений осуществляется сервисом службы «1414». В ходе весеннего призыва ПЦР-исследование призывников будет проводиться дважды - первое на областном сборном пункте при призыве, и второе в воинских частях по прибытию молодого пополнения», – сказал начальник департамента по делам обороны Жамбылской области.

При проведении призыва граждан на срочную воинскую службу работа призывных пунктов строится в максимально открытом формате. Любой желающий может обратиться за необходимой информацией и получить ответы на все интересующие вопросы. Для этого в департаменте по делам обороны работает проектный офис «Қарулы Күштері – Адалдық алаңы», созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в соцсетях.

«Хочется обратиться ко всем гражданам страны, жителям нашей области. Не пытайтесь решать вопросы предоставления отсрочки или освобождения от призыва с помощью людей, которые обещают оказать в этом содействие. В абсолютном большинстве случаев это мошенники, которые, пользуются неосведомленностью населения», - сказал спикер.

По всем случаям вымогательства денег, затягивания решения возникших вопросов и другим возможным коррупционным проявлениям необходимо обращаться в функционирующие проектные офисы «Қарулы Күштері – Адалдық алаңы» департамента по делам обороны или на телефоны доверия 43-17-96 для принятия оперативных мер и получения консультации

«Испокон веков защита Родины является священным долгом, а воинская служба есть почетная обязанность каждого мужчины. Прохождение срочной службы позволяет не только овладеть навыками обращения с оружием и сложной военной техникой, но и способствует физическому и духовному возмужанию юношей. Воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека, а уклонение от её прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями», - сказал начальник департамента по делам обороны Жамбылской области Галымжан Тасжанов.

По информации департамента по делам обороны Жамбылской области, к призывным участкам в этом году должны приписаться 6 530 юношей 2004 года рождения, которым в 2021 году исполняется 17 лет. Приписка граждан к призывным участкам проводится на основании статьи 16 Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» и «Правил воинского учета военнообязанных и призывников» в Республике Казахстан». В этой работе принимают участие и другие государственные органы - акимы всех уровней, руководители организаций, в которых работают призывники, органы внутренних дел, органы записи актов гражданского состояния, органы дознания и предварительного следствия, суды, организации социальной защиты населения, здравоохранения.