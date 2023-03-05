Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Весенний фестиваль охоты с ловчими птицами проходит в Монголии

    5 Марта 2023, 22:44

    УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - В Монголии проходит весенний фестиваль охоты с ловчими птицами «Золотой орел-2023». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    В фестивале принимают участие 19 охотников с беркутами в возрасте от 17 до 69 лет из монгольских аймаков Баян-Улгий, Сэлэнгэ и Тув и около 10 тысяч посетителей, включая иностранных туристов из более чем десяти стран.

    По информации МОНЦАМЭ, этот фестиваль проводится в преддверии праздника Наурыз. Его цель - популяризация традиций, наследия и самобытной культуры казахского народа, передача их молодежи, привлечение туристов, формирование у жителей понимания правильного провождения досуга.

    Кроме того, в ходе мероприятия проводятся парад с орлом (всадник с лучшим национальным костюмом, орлом и конным снаряжением), рыбалка с орлом, конкурс по выявлению самой обученной птицы, казахская национальная игра - кокпар.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Монголия Мировые новости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане