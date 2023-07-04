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    Весенне-полевые работы успешно проведены во всех регионах – глава МСХ

    4 Июля 2023, 10:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году весенне-полевые работы успешно проведены во всех регионах в оптимальные агросроки. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание уделяется развитию орошаемого земледелия, так как оно играет важную роль в сельскохозяйственном производстве по обеспечению продовольственной безопасности в условиях продолжающего цикла маловодья и изменения глобального климата», - сказал Ербол Карашукеев.

    Глава МСХ также отметил, что по данным акиматов областей, в этом году возделываются 1,58 млн га орошаемых земель. Исходя из прошлогоднего объема забора воды для орошения 1,58 млн га потребуется 11,4 млрд м3 воды, из них основная доля - для орошения риса и кормовых культур.

    «1 млн 126 тысяч га или 71% земель орошается бороздковым способом, 97,9 тысячи га – это затопление рисовых полей, на 278,6 тысячи га или 17,6% используется современное капельное или дождевальное орошение», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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