Весенне-полевые работы стартовали в двух южных районах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С наступлением первых теплых весенних дней фермеры Байзакского и Жамбылского районов вывели технику на поля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, в Байзакском районе работы на полях крестьянского хозяйства «Нурхан» начались неделю назад.

«КХ «Нурхан» работает с 1995 года, - рассказал глава крестьянского хозяйства Кырыкбай Рахимбердиев. - У нас имеется два трактора. Благодаря поддержке местных властей получаем дизельное топливо по льготным ценам».

В Жамбылском районе к пахоте приступили три сельхозформирования. Крестьянское хозяйство «Тимофеев» планирует разместить яровой ячмень сортов «Космос» и «Байшешек» на площади 500 гектаров. Крестьянское хозяйство «Аскар» уже завершило подготовку поля площадью 10 гектаров и в ближайшее время приступит к севу лука сорта «Катика».

Активно ведет весенне-полевые работы на своих 2 тысячах гектаров производственный кооператив «Кызыл Дихан». Здесь имеется 1 300 гектаров орошаемых земель, на остальной территории фермер использует водосберегающие технологии.

По данным ведомства, в 2022 году посевная площадь сельхозкультур в регионе составляла 756 тысяч гектаров. В 2023 году планируется довести этот показатель до 770,4 тысячи гектаров, что на 14 тысяч гектаров больше прошлогоднего.

На сегодняшний день из необходимых 95,6 тысяч тонн семян подготовлено 73,1 тысячи тонн, что составляет 76,4%. Семена некоторых сельхозкультур будут поставляться из других стран, а также из Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Жетысуской областей Казахстана.

Всего на полях Жамбылской области будет задействовано 6 883 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 4 529 тракторов, 457 культиваторов, 746 сеялок, 80 протравителей семян.

В этом году планируется выделить крестьянским хозяйствам 15,5 тысячи тонн дизельного топлива. На сегодняшний день уже поставлено 4,1 тысячи тонн. Топливо отпускается по цене 204 - 214 тенге за литр.

На поддержку аграрного сектора Жамбылской области в 2023 году предусмотрено более 100 млрд тенге. Это средства на выплату субсидий аграриям, на реализацию пилотного проекта по повышению доходов населения, а также проектов по строительству молочно-товарных ферм, овощехранилищ, поддержку птицеводства и рыбного хозяйства.