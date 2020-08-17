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      История Казахстана

    Вещи солдата ВОВ передали в музей Дома офицеров в Семее

    17 Августа 2020, 15:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее, в гарнизонный Дом офицеров, передали уникальные вещи солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В Региональном командовании «Восток» рассказали, что каску, саперную лопату, мыльницу, кружку, медальон, вкладыш в рамке, историческую справку и медаль с документами в дар учреждению передала дочь участника войны Умирзака Казанкапова.

    «Отца я совсем не помню. Мне было три года, когда он отправился на войну, а брату – пять лет. Нас всего двое в семье. Сейчас брата нет в живых. По словам моей бабушки, моя мама тоже умерла очень молодой. Война – это большое потрясение для всего человечества. Мы сейчас живем в мирном Казахстане. Молодежь не должна забывать о своих героях и их подвигах. Чтобы сохранить дань памяти и уважения погибшим воинам героям, хочу передать эти личные вещи своего отца в наш местный музей – ведь это всё-таки наша общая память», – рассказала дочь участника войны Галия Казанкапова.


    В командовании рассказали, что Умирзак Казанкапов - уроженец города Семипалатинска Октябрьского района Казахской ССР. Пал смертью храбрых в ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции 14 августа 1942 года в составе 120-ой отдельной стрелковой бригады . О месте его гибели родственники узнали спустя 78 лет, когда останки воина были найдены в октябре 2019 года поисковиками отряда «Кобальт» московской общественной организации «Поиск».


    14 июня текущего года при содействии Посольства Казахстана в Российской Федерации и Министерства обороны Республики Казахстан останки погибшего были переданы родным в город Семей. Герой был перезахоронен с воинскими почестями на родной земле.


    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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