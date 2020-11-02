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    Вещание телевизионных каналов и радио приостановят по всему Казахстану

    2 Ноября 2020, 07:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 ноября временно приостановят ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «Казтелерадио».

    19 ноября с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

    «19 ноября 2020 года 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим, на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

    АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей. Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств», - говорится в распространенном сообщении АО «Казтелерадио».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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