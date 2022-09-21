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    Вес всех муравьев на планете больше массы птиц и млекопитающих - исследование

    21 Сентября 2022, 14:51

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Энтомологи из Университета Гонконга говорят, что по всему земному шару насчитывается 20 квадриллионов муравьев. Совокупный вес которых больше, чем у всех диких птиц и млекопитающих на планете, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CBS News.

    Муравьи присутствуют почти во всех экосистемах планеты и на данный момент существует более 15,7 тысяч их видов и подвидов, но есть разновидности, которые еще не получили названия.

    Чтобы получить общее количество, эксперты проанализировали 489 исследований со всего мира, охватывающих все континенты и основные места их обитания. Перед другими учеными стояла утомительная задача - наблюдение и подсчет муравьев. Потом исследования объединили, чтобы достичь оценки в 20 000 000 000 000 000.

    При подсчете общего веса всех муравьев, исследователи пришли к выводу, что их биомасса составляет около 12 млн тонн углерода. Углерод составляет всего около половины сухого веса муравья, а это означает, что общая масса, вероятно, еще выше.

    Энтомологи обнаружили, что муравьи распределены по планете неравномерно. Самое большое их количество находится в тропиках, в лесах и в засушливых регионах.

    Все эти муравьи, конечно же, играют решающую роль в наших экосистемах. Насекомые аэрируют почву, распространяют семена, расщепляют органический материал и создают среду обитания для других животных. Ученые отмечают, что они также являются важной частью пищевой цепочки и могут быть более эффективными для фермеров, чем пестициды.

    Исследователи признали, что у полученных результатов было несколько ограничений. Образцы поступили неравномерно из различных географических регионов, большинство из них собраны с земли, в результате чего многое еще предстоит узнать о популяциях на деревьях или под землей.

    Ученые надеются, что эти результаты помогут отслеживать популяции муравьев в будущем, в условиях значительных изменений окружающей среды.


    Кадр из видео/cbsnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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