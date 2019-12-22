Весьма важно усиление роли гражданского сектора - Сауле Сулейменова

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Председатель ОЮЛ «Ассоциация Гражданский альянс СКО» Сауле Сулейменова считает важными для развития гражданского сектора инициативы Главы государства, выдвинутые на втором заседании Национального совета общественного доверия, прошедшем 20 декабря в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, гражданское общество, давно ждали таких изменений и видим, что произошла смена парадигм с экономики на политику», - отметила С. Сулейменова.

Она подчеркнула, что весьма важно усиление роли гражданского сектора.

«С января 2020 будут доступны отчеты Счетного комитета. Это позволит гражданам страны узнать о расходах бюджетных средств. В состав советов директоров квазигосударственного сектора войдут гражданские активисты. Этот процесс уже начался. Совсем недавно в совет директоров «Самрук-Қазына» в качестве эксперта от нашей области Гражданским альянсом СКО представлена кандидатура», - сказала С. Сулейменова.

Поддерживает гражданское общество заявление Главы государства о том, что «мы преодолеваем боязнь альтернативной точки зрения».

«Это значит, что любой гражданин имеет право на собственную точку зрения и достоин внимания и уважения за свою гражданскую активность. В завершение своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил, что демократия – это огромная ответственность и власти, и граждан, которая должна служить развитию и созиданию, а не разобщенности», - добавила С. Сулейменова.

Напомним, 20 декабря в Нур-Султане прошло второе заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, где он объявил, что в рамках исполнения Плана по реализации Президентского Послания разработан проект закона о мирных собраниях.

«В нем будут четко определены все формы мирных собраний, установлены компетенции маслихатов по определению специализированных мест, а также такие понятия, как статус организатора, участника и наблюдателя, их права и обязанности. Речь идет не просто об изменениях в закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний. Правительству следует внести проект закона на рассмотрение Парламента», - резюмировал Президент.

На заседании также стало известно, что с января 2020 года Счетный комитет начнет публикацию основных результатов своих аудиторских мероприятий по проверяемым госорганам и организациям.