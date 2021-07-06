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    19:03, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Вертолет совершил жесткую посадку в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области совершил жесткую посадку вертолет, пострадавших нет. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «5 июля в 17:40 в Алматинской области совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter «EC 130B4», регистрационный номер UP-EC008, эксплуатанта ТОО «Q-AVIA». На борту воздушного судна находился один член экипажа и два пассажира, пострадавших нет», - говорится в сообщении ведомства.

    По данному факту создана комиссия. Уточняется, что управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Главная Алматинская область Происшествия
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