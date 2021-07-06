Вертолет совершил жесткую посадку в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области совершил жесткую посадку вертолет, пострадавших нет. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 июля в 17:40 в Алматинской области совершил жесткую посадку вертолет Eurocopter «EC 130B4», регистрационный номер UP-EC008, эксплуатанта ТОО «Q-AVIA». На борту воздушного судна находился один член экипажа и два пассажира, пострадавших нет», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту создана комиссия. Уточняется, что управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК будет проведено расследование.