Вертолет с Премьер-Министром на борту совершил экстренную посадку в Таразе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вертолет с Премьер-министром Аскаром Маминым на борту совершил экстренную посадку в Таразе. О причинах произошедшего рассказали в пресс-службе АО «Казавиаспас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«12 июня совершался облет по Жамбылской области с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым на борту. Во время полета на приборной доске у пилота высветился отказ работы гидравлической системы. После этого включилась дублирующая гидравлическая система. Согласно рекомендациям летной эксплуатации пилот был вынужден совершить посадку в Таразе», - сообщила корреспонденту «Казинформа» специалист по связям с общественностью «Казавиаспаса» Анар Хамитова.

По ее словам, в данный момент Министерством индустрии и инфраструктурного развития уже создана специальная комиссия в сфере гражданской авиации. Официальная причина будет обнародована позже.