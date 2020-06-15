Вертолет с Премьер-Министром на борту совершил экстренную посадку в Таразе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вертолет с Премьер-министром Аскаром Маминым на борту совершил экстренную посадку в Таразе. О причинах произошедшего рассказали в пресс-службе АО «Казавиаспас», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«12 июня совершался облет по Жамбылской области с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым на борту. Во время полета на приборной доске у пилота высветился отказ работы гидравлической системы. После этого включилась дублирующая гидравлическая система. Согласно рекомендациям летной эксплуатации пилот был вынужден совершить посадку в Таразе», - сообщила корреспонденту «Казинформа» специалист по связям с общественностью «Казавиаспаса» Анар Хамитова.
По ее словам, в данный момент Министерством индустрии и инфраструктурного развития уже создана специальная комиссия в сфере гражданской авиации. Официальная причина будет обнародована позже.
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