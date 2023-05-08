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    Вертолет привлекли для тушения пожара на склоне горы в Медеу

    8 Мая 2023, 11:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вертолёт привлекли для тушения пожара на склоне горы в Медеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы ДЧС Алматы, пожар произошёл в Медеуском районе, на территории ГНПП Иле-Алатауский парк, Мало-алматинское лесничество, квартал 33.

    «Происходит возгорание сухостоя и валежника. На месте вызова работают сотрудники ГНПП «Иле Алатау» - 27 человек и ДЧС - 22 человека. Задействовано 5 единиц техники», - сообщили в ДЧС.

    Кроме того, для тушения пожара вылетел борт АО «Казависпас» Ми-171 с водносливным устройством.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Видео МЧС Пожар
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