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    Вертолёт подключили к тушению природных пожаров в ЗКО

    25 Августа 2021, 02:31

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области площадь пожара составляет ориентировочно 265 га, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Департамента по чрезвычайным ситуациям области в сети Instagram.

    По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, на территории «Чапаевского КГУ по охране лесов и животного мира» в трёх километрах от посёлка Бударино Акжайыкского района по состоянию на 16:45 24 августа площадь пожара составляет ориентировочно 265 га, их них: 249 га сухая трава и 16 га лесной массив.

    «Тушение продолжается, угрозы населенному пункту нет», - отметили в ДЧС.

    Пожар локализован в 16:38 силами ДЧС (48/12), вертолет «Казавиаспас» МИ-8 (5/1), ДПФ (20/3) и Лесхоз (27/6). В ДЧС развернут оперативный штаб.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Происшествия Экология Видео Регионы Казахстана МЧС Пожар ДЧС Природа
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