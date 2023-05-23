Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Вертолет «Казавиаспаса» задействовали в тушении пожара в Абайской области

    23 Мая 2023, 17:07

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за огромной нагрузки задействованы сразу два экипажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, в составе первого экипажа: командир воздушного судна Мусабеков Мурат, второй пилот Базарбаев Алишер, бортмеханик Кожамжаров Сабит, бортопратор Тажикбаев Талгат.

    Второй экипаж: командир воздушного судна Гончаров Евгений, второй пилот Алфеев Олег, бортмеханик-инструктор Зубенко Евгений. Инженерно-авиационный состав состоит из ведущего инженера В2 Долгова Сергея, авиатехника В1 Сазанова Дияра.


    Напомним, 22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы». Предварительная площадь пожара составляет 1100 гектаров.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Видео Регионы Пожар ДЧС Абайская область Семей
    Новости по теме
    Новости по теме
    Природный пожар в Абайской области локализовали
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    10 вертолетов привлекли к тушению лесного пожара в Абайcкой области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз