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    Вертолет эвакуировал пострадавшую девушку с горы Белуха в ВКО

    23 Июля 2023, 11:38

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 22 июля оперативно с помощью спасательных подразделений был организован вылет врачей Катон-Карагайского района на вертолете Ми-2 авиаподразделения акимата ВКО к месту происшествия на участке Сарсембай горы Белуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    «При восхождении девушка 1996 года рождения упала с лошади и, получив травму, находилась в бессознательном состоянии. Прибывшие на воздушном судне специалисты медучреждения диагностировали у туристки закрытый перелом нижней трети правого плеча со смещением. Оказав необходимую первую врачебную помощь, её на вертолете транспортировали в межрайонную больницу с.Катон-Карагай», - сообщили в МЧС.

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области рекомендует туристам соблюдать меры безопасности и быть осторожными в горной местности. При возникновении ЧС обращаться по номеру «112».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Туризм Происшествия МЧС
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