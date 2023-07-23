Вертолет эвакуировал пострадавшую девушку с горы Белуха в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 22 июля оперативно с помощью спасательных подразделений был организован вылет врачей Катон-Карагайского района на вертолете Ми-2 авиаподразделения акимата ВКО к месту происшествия на участке Сарсембай горы Белуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«При восхождении девушка 1996 года рождения упала с лошади и, получив травму, находилась в бессознательном состоянии. Прибывшие на воздушном судне специалисты медучреждения диагностировали у туристки закрытый перелом нижней трети правого плеча со смещением. Оказав необходимую первую врачебную помощь, её на вертолете транспортировали в межрайонную больницу с.Катон-Карагай», - сообщили в МЧС.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области рекомендует туристам соблюдать меры безопасности и быть осторожными в горной местности. При возникновении ЧС обращаться по номеру «112».