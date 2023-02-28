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    Вертолет был технически исправным – Юрий Ильин о крушении в ЗКО

    28 Февраля 2023, 12:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специальная комиссия продолжает расследование крушения вертолета в Западно-Казахстанской области, в результате которой погибли четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас комиссия продолжает работать. Поэтому до момента вынесения вердикта комиссии о причине крушения вертолета и смерти наших сотрудников я пока не могу комментировать. Естественно, мы проводим и свое внутреннее служебное расследование по факту данного крушения», - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в кулуарах заседания Правительства.

    Он озвучил предварительное заключение, согласно которому, вертолет был технически исправным. Экипаж, выполняющий полет, был профессиональным. У пилота налет составлял более 2600 часов, у второго пилота – около 4000 часов.

    «Сомневаться в их профессиональном уровне ни в коей мере не приходится. Поэтому как будет заключение комиссии, тогда и будут соответствующие выводы о причинах и смерти, и аварийной ситуации», - добавил Юрий Ильин.

    Он уточнил, что это было крушение вертолета Казавиаспаса, а не жесткая посадка, как заявлялось ранее. Это была преждевременная информация.

    Несчастный случай произошел в Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода. В результате погибли 4 человека, 2 пострадали. По данному факту заведено уголовное дело.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Происшествия МЧС
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